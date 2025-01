Wegen Tausch der Rennen in Adelboden: Riesenärger bei Schweizer Skifans

Die Organisatoren der Ski-Weltcuprennen im Schweizer Adelboden sahen sich aufgrund der Wetterprognose für das kommende Wochenende vor einer schwierigen Aufgabe. Um die Bewerbe durchzubringen entschlossen sie sich für einen Tausch der beiden Rennen. Der Slalom findet demnach bereits am Samstag, der Riesentorlauf nun am Sonntag statt (jeweils 10.30 und 13.30 Uhr/live ORF 1). Damit will man die Chance erhöhen, beide Bewerbe erfolgreich durchführen zu können, teilte die FIS am Mittwoch mit.

Was vielleicht auf den ersten Blick nach einem guten Plan aussah, hat vor allem die Skifans aus der Schweiz mächtig verärgert. Denn die Tickets für die einzelnen Rennen sind an den Tag gekoppelt, nicht aber an den Bewerb. Wer also Superstar Marco Odermatt beim Riesentorlauf sehen wollte und dafür ein Ticket gekauft hatte, schaut nun durch die Finger.

Marco Odermatt wendet sich an seine Fans Rund 25.000 Tickets waren für den Riesentorlauf am Samstag abgesetzt worden. Deren Inhaber sehen nun allerdings einen Slalom - in dem Marco Odermatt bekanntlich nicht startet. Der Star meldete sich via Instagram selbst an seine Fans.

© Marco Odermatt Instagram

"Leider kann der eine oder andere dieses Jahr nicht beim Riesenlalom dabei sein", schreibt der Schweizer. "Meine Slalom-Kollegen werden aber am Samstag genauso Gas geben und eine super Stimmung ist in Adelboden sowieso garantiert." Glücklicherweise haben die Fans - im Gegensatz zu den ÖSV-Fans - mit dem Schweizer Slalomteam auch heuer wieder eine Freude. Zwar blieb ein Weltcupsieg noch aus, aber Loic Meillard stand in fünf Saisonslaloms viermal auf dem Podium.

© Marco Odermatt Instagram

Im Fanclub Marco Odermatt ist man dennoch sauer. "Wir verstehen die Enttäuschung - uns geht es genauso", schreibt der Vorstand. Man versuche dennoch konstruktiv zu sein und informiert die Anhänger über ihre Möglichkeiten. Odermatt freut sich dennoch auf das Rennen. "Bis am Sonntag!", schreibt er. Restkarten waren zumindest kurzfristig für den traditionell schwächer besuchten Tag noch zu haben.