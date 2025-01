Ein Jahr nach seinem Sieg in Madonna: Marco Schwarz ausgeschieden

Marco Schwarz hatte sich viel vorgenommen für Madonna. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte er hier seinen bisher letzten Sieg gefeiert. Sechs Tage später riss das Kreuzband und der Traum vom Gesamtweltcup war geplatzt. Nun ist Schwarz wiedder zurück – doch viel Rennpraxis konnte er nicht sammeln: Einfädler nach wenigen Toren. Enttäuscht saß er danach im Zielbereich.

"Eingefädelt habe ich, dann bin ich rausgefahren. Das ist sehr, sehr bitter", sagte Schwarz im Anschluss. "Es will nicht so richtig laufen. Aber es hilft kein Jammern. Ich muss dranbleiben, weiterarbeiten und mir das Vertrauen wieder erarbeiten, vielleicht auch erzwingen. Im Training läuft es okay. Da bin ich nicht bei den Schnellsten dabei, aber ich bin zufrieden mit dem Prozess, wie es läuft."

Ebenso früh beendet war das Rennen für den Franzosen Clement Noel. Der Slalom-Olympiasieger von Peking 2022 rutschte an einem Tor vorbei. Nach guter Fahrt ausgeschieden ist Timon Haugan (NOR). Auch der Österreicher Joshua Sturm erreichte nicht das Ziel.

Adelboden-Riesentorlauf erst am Sonntag

Beim Weltcup der Männer in Adelboden werden wegen der Wetterprognose die Rennen getauscht. Der Slalom findet demnach bereits am Samstag, der Riesentorlauf nun am Sonntag statt (jeweils 10.30/13.30 Uhr). Das teilte die FIS am Mittwoch mit.