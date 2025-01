Im Flutlicht von Madonna: ÖSV-Slalomteam will zurück aufs Podest

Es war der 22. Dezember 2023 und Marco Schwarz war nach einer intensiven Woche in Gröden und Alta Badia im Nachtslalom von Madonna di Campiglio Halbzeit-Sechster. In Durchgang zwei zündete er den Turbo und holte sich am Ende nicht nur den Tagessieg, sondern auch die Führung im Gesamtweltcup. Sechs Tage später platzte der Traum, als sich Schwarz in der Abfahrt von Bormio das Kreuzband im rechten Knie riss.

Eine Saison später findet am Mittwoch (17.45 und 20.45 Uhr/live ORF 1) der Slalomklassiker im Flutlicht von Madonna statt, diesmal im Jänner. Es ist der Startschuss für einen Monat voller Klassiker vor der WM in Saalbach ab 4. Feburar: Madonna gefolgt von Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming und Garmisch-Partenkirchen.