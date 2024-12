Spektakel in St. Moritz: Conny Hütter siegt beim Comeback von Vonn

Selten noch wurde mit so großer Spannung auf die Nummer 31 gewartet. Ähnlich wie beim Comeback von Marcel Hirscher , der ebenfalls nach den Top-30 in den Weltcup zurückkommen durfte, wurde auch für Lindsey Vonn diese Nummer reserviert.

Vor allem für Conny Hütter. In 1:15,18 raste die Top-Fahrerin des ÖSV in der Schweiz an die Spitze. Noch vor Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami, die auf die so gut in die Saison gestartete Hütter 18 Hundertstel Rückstand hatte.

Auf Platz drei kam vorerst Sofia Goggia, vor ihren Landsfrauen Curtoni, Brignone und Pisovano.