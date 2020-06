Suche nach Svindals Erben

Wer in seine Fußstapfen treten kann, bleibt vor den ersten Speedrennen der Saison in Lake Louise (Samstag Abfahrt, Sonntag Super-G) die große Frage. Denn der Norweger ist längst nicht der einzige Ski-Star, der von Verletzungssorgen geplagt wird. Kitzbühel-Zweiter Bode Miller muss pausieren (Bandscheiben-OP), Sotschi-Medaillenhamster Christof Innerhofer (It/Abfahrtssilber, Kombi-Bronze) kämpft mit Rückenproblemen und Trainingsrückstand und übt sich in Bescheidenheit: "Mit einer Platzierung in den Top-15 wäre ich zufrieden." Und auch Erik Guay, die Nummer drei im abgelaufenen Abfahrtsweltcup muss die Jagd nach seinem ersten Podest in der Heimat um ein Jahr verschieben. Der Sieger von Gröden und Kvitfjell ist nach einer neuerlichen Knie-Operation noch nicht wieder fit.

Auch hinter der Form der erfolgreichsten Österreicher der vergangenen Saison stehen Fragezeichen. Kitzbühel-Sieger Hannes Reichelt (Zweiter im Abfahrtsweltcup) gibt nach seiner Bandscheiben-Operation im Jänner am Samstag sein Comeback (19.30 Uhr MEZ). Auch für Olympiasieger Matthias Mayer (5.)wird es das erste Rennen nach dem Trainingssturz im Oktober (Innenbandeinriss und Wirbelsäulenprellung) sein.