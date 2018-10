Sport ist nicht mehr alles im Leben von Marcel Hirscher

Shiffrin bremst

Vorsicht lässt auch Mikaela Shiffrin walten vor ihrem ersten Bewerb, dem Riesenslalom in Sölden (27. Oktober, tags darauf folgen die Herren). „Das ist für mich jedes Jahr das aufregendste Rennen der Saison, weil ich keine Ahnung habe, was mich erwartet und wo ich stehe.“

Im Gegensatz zu Marcel Hirscher wird die 23-jährige Amerikanerin aber weiterhin auch in den schnellen Disziplinen zu sehen sein, „allerdings nur bei ausgewählten Rennen. In der letzten Saison habe ich schon gemerkt, dass ich teilweise am Limit war, mehr werde ich in diesem Winter sicherlich nicht fahren, sonst würde das Training darunter leiden.“ Und aufs Üben legt die penible Arbeiterin größten Wert, weiß sie doch: „Ich kann noch viel besser werden.“

Und während Gletscherskigebiete und Ski-Asse auf Kälte und Niederschläge hoffen, ist Kitzbühel schon einen Schritt weiter: Dort beginnt am Samstag die Saison - auf Schnee aus dem letzten Winter, der in Depots den Sommer überdauert hat.