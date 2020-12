So steht's beim Herren-Riesentorlauf in Santa Caterina

Zusätzlich zur unsichtbaren Gefahr durch das Coronavirus müssen sich die Alpinskiläufer derzeit auch gegen schwierige Wetterverhältnisse behaupten. Wurden bei den Damen am Wochenende die beiden Super-G in St. Moritz wegen Neuschneemengen und Lawinengefahr abgesagt, so bekommen die Herren in Santa Caterina nach der Sonntag-Absage am Montag eine neue Chance auf ihren zweiten Riesentorlauf.

Zwischenstand:

Marco Odermatt (SUI) 1:04,03 Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:04,22 Alexis Pinturault (FRA) 1:04,27 Tommy Ford (USA) 1:04,46 Henrik Kristoffersen (NOR) 1:04,63 Gino Caviezel (SUI) 1:04,71 Loic Meillard (SUI) 1:04,79 Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:04,79 Mathieu Faivre (FRA) 1:04,84 Zan Kranjec (SLO) 1:04,88 Alexander Schmid (GER) 1:04,88 Thibaut Favrot (FRA) 1:04,95 Luca De Aliprandini (ITA) 1:04,96 Lucas Braathen (NOR) 1:05,08 Roland Leitinger (AUT) 1:05,15 Stefan Luitz (GER) 1:05,16 Erik Read (CAN) 1:05,17 Filip Zubcic (CRO) 1:05,28 Marco Schwarz (AUT) 1:05,41 Justin Murisier (FRA) 1:05,57 Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:05,84 Cyprien Sarrazin (FRA) 1:05,93 Ted Ligety (USA) 1:06,24

Startliste 1. Durchgang: