Slalom-Feiertage gehen in Schladming weiter

Bis zum heutigen Night-Race in Schladming (17.45 bzw. 20.45 Uhr, live ORFeins) sind in diesem WM-Winter in 24 Rennen gerade einmal vier ÖSV-Herren in die Top drei gefahren (Marcel Hirscher, Georg Streitberger, Matthias Mayer, Hannes Reichelt). Zum Vergleich: 2013 hatte der ÖSV noch sieben Läufer im WM-Aufgebot, die Podestränge vorweisen konnten.

Und wäre da nicht die Lichtgestalt Marcel Hirscher, der alles überstrahlt, es würde wenige Tage vor dem Saisonhöhepunkt ziemlich düster aussehen im Herrenteam. Der 25-Jährige überdeckt mit seinen Seriensiegen (sechs in dieser Saison) und seinen Podestplätzen (elf bei 15 Starts) auch die argen Probleme in den technischen Disziplinen. Ohne seinen Superstar und Alleinunterhalter Hirscher würde Österreich in Slalom und Riesentorlauf zusehends zu einem Ski-Niemandsland verkommen.