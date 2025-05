WM-Pechvogel Haaser: Comeback mit neuem Kreuzband und neuen Skiern

Mit drei Monaten Abstand kann die Tirolerin heute bereits ein wenig gefasster auf ihren persönlichen Unglücksfall zurückblicken. In den ersten Tagen nach dem Sturz im Super-G war Haaser nicht nur körperlich am Boden. „Du liegst daheim, schaust dir die Rennen an und siehst dann das volle WM-Zielstadion. Und ich bin nie dort unten angekommen“, sinniert die 31-Jährige.