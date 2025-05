ÖSV-Kader: Für eine Weltcup-Gesamtsiegerin ist im Nationalteam kein Platz

Im Alpin-Team 2024/25 gehörten jeweils neun Frauen und Männer dem Nationalteam an. 2025/'26 sind 10 Herren und 9 Frauen. Neu im Herren-Nationalteam ist Lukas Feurstein , der Vorarlberger verhinderte mit seinem Erfolg beim Super-G in Sun Valley auf den letzten Abdruck einen Weltcupwinter ohne Sieg für die ÖSV-Herren. Auch sein Cousin Patrick Feurstein stieg ins Nationalteam auf.

Kein Weltcupstartplatz für Gritsch

Ein Spezialfall bei den Frauen ist Franziska Gritsch. Die Ötztalerin hatte bereits in der Saison 2023/'24 dem ÖSV den Rücken gekehrt und fortan solo mit ihrem Privatcoach trainiert.

In der Saison 2024/'25 war Gritsch zumindest auf dem Papier noch A-Kader-Angehörige. Im Kaderverzeichnis 2025/'26 taucht der Name Gritsch nicht mehr auf, weil die Allrounderin in den Weltranglisten aus den Top 30 gerutscht ist. Gritsch hat keinen Startplatz mehr im Weltcup und muss darauf hoffen, sich in internen Qualifikationen aufzudrängen.