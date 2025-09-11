2 Siege in 24 Stunden: Kräftiges Lebenszeichens eines ÖSV-Hoffnungsträgers

In 45 Tagen startet mit dem obligaten Riesentorlauf in Sölden die neue Weltcupsaison. Für Joshua Sturm könnte der Winter aber gut und gerne schon jetzt beginnen, denn der Pitztaler befindet sich in einer beneidenswerten Frühform.

Bei den gut besetzten Rennen zum South American Cup in Argentinien und Chile war Joshua Sturm der Dominator: 3 Podestplätze in Cerro Castor In Cerro Castor gewann der 24-Jährige innerhalb von 24 Stunden den Slalom und den Riesentorlauf, dazu kommen noch zwei zweite Plätze in den Riesentorläufen in El Colorado und in Cerro Castor. Dabei ließ Joshua Sturm u.a. auch seinen Kollegen Fabio Gstrein hinter sich, den besten ÖSV-Slalomläufer des vergangenen Winters.

Die Starts bei den Südamerika-Rennen haben gerade für Joshua Sturm mehr als nur Trainings- und Testcharakter. Bei diesen Wettkämpfen im Rahmen des Sommertrainingslagers gibt es neben einem vernachlässigbaren Preisgeld auch wertvolle FIS-Punkte, die sich in der Weltrangliste niederschlagen. Für seine starken Auftritte im Sommer wird Joshua Sturm im Weltcupwinter mit besseren Startnummern belohnt.

Genau das war auch der Hintergedanke der österreichischen Trainer, die im Tiroler noch immer einen großen Hoffnungsträger für die technischen Disziplinen sehen. In der Vergangenheit konnten Sturms Ergebnisse mit den hohen Erwartungen allerdings noch nicht richtig Schritt halten. Während andere Läufer seines Jahrgangs – Franjo von Allmen (SUI) oder Alexander Steen Olsen (NOR) _ bereits Weltcuprennen gewonnen haben oder gar schon Weltmeister sind, wartet Joshua Sturm noch auf den Durchbruch.