ÖSV vor Alta-Badia-RTL: "Das war bis jetzt zu wenig"

„Das war bisher eindeutig zu wenig“, gibt denn auch Cheftrainer Andreas Puelacher vor dem Bewerb in Alta Badia unumwunden zu. Dass der Riesentorlauf am Sonntag einen Ausgang nehmen kann wie in den vergangenen sechs Rennen auf der Gran Risa, ist denkunmöglich. Von 2013 bis 2018 hatte Marcel Hirscher in Alta Badia gewonnen, vor einem Jahr sogar mit 2,53 Sekunden Vorsprung.

Andreas Puelacher wäre schon heilfroh, wenn es endlich einmal einer seiner Läufer unter die ersten Zehn schaffen würde. „Ich glaube nicht, dass wir um die Podestplätze mitfahren können, aber die Top Ten müssen einfach unser Anspruch sein.“

Und selbst das wird nicht einfach. Denn mit ihren durchwegs höheren Startnummern – in den Top 15 findet sich kein Österreicher – sind die ÖSV-Riesentorläufer auf der weichen Piste wohl noch mehr im Hintertreffen.

Wobei Chefcoach Andreas Puelacher keine Ausreden gelten lassen will und stattdessen seine Läufer noch mehr in die Pflicht nimmt. „Ich erwarte mir eine Steigerung“, erklärt der 55-jährige Tiroler. „Es ist jetzt an der Zeit, dass unsere Leute ihr Potenzial endlich auch einmal im Rennen zeigen.“