Damen-Abfahrt in Val d'Isère abgesagt

So hatte sich Ingrid Jacquemod ihr erstes Critérium de la Première Neige als Chefin des Organisationskomitees nicht vorgestellt: Vor einer Woche fiel der Herren-Riesenslalom an der Face de la Bellevarde einem Wintersturm zum Opfer, und auch die Damen-Rennen der Traditionsbewerbe stehen unter keinem guten Stern. So wurde das Abfahrtstraining am Freitag wegen Sturm, Regen und Schnee abgesagt.

Weil es am Samstag seit den frühen Morgenstunden abermals schneite, wurde der für 10 Uhr geplante Start der Weltcup-Abfahrt zunächst auf 12.30 Uhr verschoben. Um 11.20 Uhr wurde dann schließlich ganz abgesagt. Der feuchte Neuschnee im unteren Streckenteil hatte es unmöglich gemacht, eine kompakte Rennstrecke herzustellen.

Ebenfalls schlecht sieht es für die am Sonntag geplante Kombination (Super-G 11 Uhr, Slalom 14 Uhr) aus: Sturm und viel Schnee sind angesagt, eine Absage wäre keine Überraschung.