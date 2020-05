Neustart mit einem alten Bekannten

Jürgen Kriechbaum wirkt gelassen. Die Hände vor der Brust verschränkt, ein verschmitztes Lächeln aufgesetzt. Als könnte den 46-jährigen Oberösterreicher nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Als stünde nicht die neue Weltcup-Saison vor der Tür – seine erste als Cheftrainer von Anna Fenninger, Kathrin Zettel und Kolleginnen. „Doch, die Spannung ist schon groß“, gibt Kriechbaum zu, plötzlich ernst. „Das ist eine unheimlich interessante Aufgabe und eine große Herausforderung.“

Wenn mit dem Damen-Riesentorlauf am Samstag in Sölden (9.30 bzw. 12.45 Uhr) die Olympia-Saison eröffnet wird, schlüpft Kriechbaum erstmals öffentlich in seine neue Rolle: Rennsportleiter statt Lehrer. In den vergangenen zwei Jahren war er am Skigymnasium in Stams tätig. „Nach 18 Jahren beim ÖSV musste ich einfach einmal weg in den normalen Schuldienst – da wird man wieder geerdet“, erzählt Kriechbaum. Und nun also wieder eine neue Aufgabe.