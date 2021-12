Marco Odermatt greift nach dem RTL-Sieg in Val d'Isère

Sturz von Kamerafahrer Sykora

Damit das „Critérium de la Première Neige“, das Kriterium des ersten Schnees, am Samstag überhaupt in Szene gehen konnte, mussten die Pistentrupps angesichts des üppigen Schneefalls Schwerstarbeit verrichten. Als ob der Hang nicht ohnehin schwer genug wäre, präsentierte er sich dann unruhig bei zusätzlich flacher Sicht. ORF-Experte Thomas Sykora stürzte auf seiner Kamerafahrt, auch die ersten Läufer kämpften merklich, ehe Sölden-Sieger Odermatt mit schweizerischer Präzisionsarbeit am engen, drehenden Kurs brillierte und auch die Gunst seiner Startnummer 5 nutzte.