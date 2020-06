Hirscher ist der Mr. Nimmersatt

25 Weltcupsiege im Alter von 25 Jahren – diese Marke ist genauso imponierend wie seine aktuelle Hochform im Riesentorlauf. Hirschers Siegesfahrten beim Saisonstart in Sölden und nun in Åre erinnerten frappant an die One-Man-Shows von Ted Ligety in den letzten Wintern. Am Mister Riesenslalom – Ligety ist amtierender Olympiasieger und Doppelweltmeister in seiner Paradedisziplin – gab es selbst für einen wie Hirscher lange kein Vorbeikommen. Doch nun stellt plötzlich der Österreicher den Seriensieger Ligety vor Rätsel. "Unglaublich, wie er gefahren ist", zollte der Amerikaner dem Salzburger Respekt. "Das inspiriert mich für die kommenden Wochen."

Hirscher selbst benötigt erst gar keine neue Inspiration. Die Rekorde, die er brechen kann, die Titel und Trophäen, die er noch gewinnen will, sind Ansporn genug. Ein zweiter Platz im Slalom von Åre (Sonntag, 10.30 und 13.30 Uhr, live in ORF eins) genügt ihm, um wieder die Führung im Gesamtweltcup zu übernehmen. "25 Weltcupsiege, davon hätte ich nie zu träumen gewagt", sagt der Annaberger. "Das macht mich eigentlich sprachlos." Genauso sprachlos wie die Koordinaten von Hirschers Erfolgskarriere.

- 4 Österreicher haben in ihrer Karriere lediglich mehr Weltcupsiege gefeiert als Marcel Hirscher. Hermann Maier (54 Siege) ist noch in weiter Ferne, doch Benjamin Raich (36), Stephan Eberharter (29) und Franz Klammer (26) hat der 25-Jährige bereits im Visier.

- 12 In der ewigen Bestenliste im Weltcup hat sich Hirscher bereits an die zwölfte Stelle geschoben. Er ist gleichauf mit dem Norweger Aksel Lund Svindal. Von den Läufern, die noch aktiv sind, hat nur Raich öfter gewonnen.

- 62 Mal landete Hirscher in seiner Karriere auf dem Podest. In den letzten 27 Riesenslaloms kam er bis auf eine Ausnahme immer unter die ersten fünf.