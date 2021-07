Mikaela Shiffrin steht in Aspen im Rampenlicht

Wer einmal eine richtige und unmissverständliche Kampfansage an die Konkurrenz erleben möchte, der muss nur Mikaela Shiffrin genauer auf die Lippen schauen.

Wenn sie grimmig dreinschaut und den Mund nicht mehr aufkriegt, dann hat das nichts zu sagen und fällt in die Kategorie "falscher Alarm". Aber wehe, Mikaela Shiffrin strahlt über das ganze Gesicht und steht mit einem Grinsen am Start. Dann ist mit der 20-Jährigen wahrlich nicht zu spaßen. "Nur wenn ich es genieße, bin ich auch wirklich schnell. Ich fahre am liebsten mit einem Lächeln im Gesicht", sagt Shiffrin, die in ihrer jungen Karriere praktisch mit einem Dauergrinsen unterwegs ist. Wer darf sich in diesem Alter auch schon Olympiasiegerin, Doppelweltmeisterin (jeweils im Slalom) und dreifache Slalom-Gesamtweltcupsiegerin nennen?