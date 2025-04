Verwirrung um ehemaligen Skistar nach Lawinenabgang in Obertauern

Bei einem Lawinenabgang , den zwei Freerider im Bereich des Gamspitzls in Obertauern ausgelöst hatten, ist am Mittwoch gegen Mittag einer der Sportler verschüttet worden. Der Mann, ein 45-Jähriger aus Kroatien, konnte von seinem Kollegen, einem 30-jährigen Salzburger, geortet und ausgegraben werden.

In einem Instagram-Posting dementierte Kostelic jedoch, dass er das Lawinen-Opfer war. Er schrieb: "Ich war mit den Kindern am Pool, als ich viele Nachrichten von aufgeregten Menschen bekam. Ich war direkter Zeuge der Lawine. So kam wohl mein Name in die Nachrichten. Ich bin mit meiner Familie Skifahren und bitte die Medien, meine Privatsphäre zu respektieren."

In seinen Postings davor ist jedoch zu sehen, dass Kostelic an diesem Tag mit einer Gruppe auch beim Freeriden unterwegs war.