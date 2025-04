Ein dramatischer Lawinenabgang hat sich am Mittwochvormittag in Partenen im Montafon ereignet. Zwei Mitglieder einer vierköpfigen Skitourengruppe wurden von den Schneemassen erfasst.

Ebenfalls am Mittwochvormittag ist ein 28-jähriger Skitourengeher aus Deutschland in Sölden im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) im freien Skiraum von einer Lawine teilverschüttet und verletzt worden. Das Schneebrett hatte sich gelöst, während sich der Mann im Aufstieg befand, hieß es von der Alpinpolizei zur APA.

In Tirol herrschte in den vergangenen Tagen aufgrund der teils beträchtlichen Neuschneemengen in höheren Lagen eine kritische Lawinensituation. Am Mittwoch wurde für weite Teile des Landes eine erhebliche Gefahr, also Stufe 3 der fünfteiligen Skala, ausgegeben.

Der Deutsche, der allein unterwegs war, wurde 80 Meter mitgerissen. Er löste seinen Lawinenairbag aus und wurde letztlich durch die Pistenrettung aus den Schneemassen befreit. Der 28-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.