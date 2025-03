Einsätze der Bergrettung im Vorjahr erstmals über 10.000 gestiegen

Damit gab es zum zweiten Mal in Folge einen Rekord. Die 10.097 Einsätze waren ein Plus von vier Prozent zu 2023.

Die heimischen Bergretter sind im Vorjahr erstmals zu mehr als 10.000 Einsätzen ausgerückt. Damit gab es zum zweiten Mal in Folge einen Rekord. Die 10.097 Einsätze waren ein Plus von vier Prozent zu 2023, teilte der Österreichische Bergrettungsdienst am Donnerstag mit. Insgesamt wurden 10.409 Personen geborgen - 7.560 Verletzte und 2.403 Menschen unverletzt aus prekären Situationen. 303 Personen konnten nur mehr tot geborgen werden, zu 143 lagen keine näheren Angaben vor.

"Aufwendige Suchaktionen, Bergungen in unwegsamem Gelände, aber mittlerweile auch Einsatzunterstützungen bei Waldbränden oder Extremwetterereignissen stellen die Mitglieder der alpinen Einsatzorganisation vor viele komplexe Herausforderungen", berichtete der Präsident des Österreichischen Bergrettungsdienstes, Stefan Hochstaffl, in einer Aussendung. "Dennoch sind die Hauptursachen für alpine Notfälle in vielen Fällen das fehlende Gefahrenbewusstsein, also wann ist was gefährlich, und eine mangelhafte Tourenplanung."

"Gerade das plötzliche Umschlagen des Wetters oder fehlende Erfahrung führen immer wieder zu gefährlichen Situationen", erläuterte Hochstaffl. Die stetig steigende Zahl an Einsätzen stelle die Bergrettung vor immer größere Herausforderungen. In stark frequentierten Gebieten müssten die Einsatzkräfte mittlerweile beinahe täglich oder sogar mehrmals am Tag ausrücken. Da die Bergretter diese Tätigkeit freiwillig ausüben, bedeute dies für viele, dass sie sich regelmäßig von ihrem eigentlichen Beruf freistellen lassen müssen. Urlaubstage werden dabei oft in großem Umfang für Rettungseinsätze verwendet. 12.880 ehrenamtliche Bergretter Notwendige Ausrüstungsgegenstände wie Klettergurte, Helme oder spezielle Funktionskleidung müssen die 12.880 ehrenamtlichen Bergretter in 289 Ortsstellen mitunter aus der eigenen Tasche bezahlen. "Förderungen durch die öffentliche Hand - wenigstens bei der Ausstattung mit Ausrüstung - könnten hier unterstützen und die ehrenamtlichen Helfer erheblich entlasten und ihnen ermöglichen, ihre lebensrettende Arbeit unter besseren Bedingungen fortzuführen", betonte Hochstaffl.