"Unterschätzte Gefahr": Warum 2024 Rekordjahr für Bergretter war

Die erste Bergrettung weltweit: Sie wurde vor knapp 130 Jahren im Jahr 1896 in Reichenau an der Rax gegründet. Organisiert ist die Landesorganisation NÖ/Wien in 30 Ortsstellen. Die Ortsstelle Wien ist für das Einsatzgebiet am westlichen Teil des Schneeberges verantwortlich

1.400 ehrenamtliche Mitglieder zählt die Landesorganisation NÖ/Wien: Bei insgesamt 797 Einsätzen im Jahr 2024 mussten jene Standorte in Skigebieten am öftesten ausrücken. Semmering (144 Einsätze) und Göstling (130) führen die Einsatzstatistik an, gefolgt von Reichenau/Rax (89), Mitterbach (71) und Puchberg am Schneeberg (62)

Wie wird man Bergretter?

Die Ausbildung dauert in der Regel zwei bis drei Jahre, wobei spezielle Grundfertigkeiten wie das sichere Bewegen im unwegsamen Gelände, Klettern, Skifahren sowie Kondition als Voraussetzung mitzubringen sind