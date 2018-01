Der Franzose Victor Muffat-Jeandet hat die Alpine Kombination in Wengen gewonnen. Der 28-Jährige verwies den Russen Pawel Trichischew (+0,96 Sekunden) und den Italiener Peter Fill (1,15) auf die weiteren Podestplätze. Bestplatzierter Österreicher nach dem schwierigen Slalom-Lauf war Matthias Mayer als Achter (1,37).

Vincent Kriechmayr , der die Abfahrt für sich entschieden hatte, schied im Slalom nach wenigen Toren aus. Hannes Reichelt, Zweiter in der Abfahrt, trat zum Slalom nicht an.

Mit dem Gesamtweltcup-Leader Marcel Hirscher und Alexis Pinturault verzichteten zwei Topstars auf ein Antreten.

Kleine Kristallkugel an Fill

Die Weltcup-Wertung in der Disziplin gewann Peter Fill. In dieser Saison wurden nur zwei Kombinationen ausgetragen. Das ist die im Regelwerk vorgegebene Mindestanzahl, damit eine kleine Kristallkugel vergeben werden kann.

Endstand:

Gesamt Abfahrt Slalom 1. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:35,29 Min. 1:46,21 49,08 2. Pawel Trichischew (RUS) 2:36,25 +00,96 1:46,25 50,00 3. Peter Fill (ITA) 2:36,44 +01,15 1:44,42 52,02 4. Kjetil Jansrud (NOR) 2:36,45 +01,16 1:44,73 51,72 5. Dominik Paris (ITA) 2:36,47 +01,18 1:44,40 52,07 6. Mauro Caviezel (SUI) 2:36,52 +01,23 1:45,22 51,30 7. Justin Murisier (SUI) 2:36,59 +01,30 1:46,03 50,56 8. Matthias Mayer (AUT) 2:36,66 +01,37 1:44,78 51,88 9. Bryce Bennett (USA) 2:36,74 +01,45 1:45,09 51,65 10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:36,79 +01,50 1:44,66 52,13 11. Ted Ligety (USA) 2:37,46 +02,17 1:46,34 51,12 12. Marco Schwarz (AUT) 2:37,50 +02,21 1:46,63 50,87 13. Thomas Mermillod Blondin (FRA) 2:37,59 +02,30 1:46,20 51,39 14. Thomas Dreßen (GER) 2:37,64 +02,35 1:45,91 51,73 15. Romed Baumann (AUT) 2:37,67 +02,38 1:45,22 52,45 16. Frederic Berthold (AUT) 2:37,80 +02,51 1:46,28 51,52 17. Broderick Thompson (CAN) 2:37,86 +02,57 1:46,19 51,67 18. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:37,88 +02,59 1:45,04 52,84 19. Jared Goldberg (USA) 2:37,93 +02,64 1:45,16 52,77 20. Emanuele Buzzi (ITA) 2:38,27 +02,98 1:45,84 52,43 21. Nils Mani (SUI) 2:38,42 +03,13 1:45,48 52,94 22. Riccardo Tonetti (ITA) 2:38,96 +03,67 1:47,15 51,81 23. Björnar Neteland (NOR) 2:39,48 +04,19 1:47,20 52,28 24. Felix Monsen (SWE) 2:39,56 +04,27 1:46,36 53,20 25. Andreas Romar (FIN) 2:39,58 +04,29 1:45,54 54,04 26. Martin Cater (SLO) 2:39,65 +04,36 1:45,18 54,47 27. Klemen Kosi (SLO) 2:40,10 +04,81 1:46,51 53,59 28. Miha Hrobat (SLO) 2:40,50 +05,21 1:46,51 53,99 29. Ryo Sugai (JPN) 2:40,67 +05,38 1:48,10 52,57 30. Ondrej Berndt (CZE) 2:40,71 +05,42 1:47,94 52,77

Ausgeschieden im Slalom u.a.: Vincent Kriechmayr (AUT), Luca Aerni (SUI), Maxence Muzaton (FRA), Christof Innerhofer (ITA), Gian Luca Barandun, Gilles Roulin, Stefan Rogentin, Marc Gisin (alle SUI)

Nicht gestartet im Slalom u.a: Hannes Reichelt (AUT), Otmar Striedinger (AUT), Josef Ferstl (GER), Mattia Cassa (ITA)

Ausgeschieden in der Abfahrt: Stian Saugestad (NOR), Jeffrey Read (CAN)

Nicht gestartet in der Abfahrt: Adrien Theaux (FRA)