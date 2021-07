ÖSV hat ein Problem mit dem aggressiven Kunstschnee

Als Neunter in der Abfahrt und als Sechster im Super-G war Romed Bauman in Jeongseon zweimal in den Top Ten, für ihn sei die Korea-Reise sehr wichtig gewesen, erzählte der Tiroler. "Ich muss sagen, ich habe oft Probleme gehabt mit nagelneuen Pisten. Das war in Sotschi so ein Thema, da war die Generalprobe nicht gut. Nach Sotschi bin ich dann nicht mit einer Vorfreude gekommen, sondern ein bisschen Ungewissheit. Das ist da jetzt ganz anders."

Vom ersten Training an habe er sich wohlgefühlt. "Mir gefällt die Strecke, ich hab zwei halbwegs gute Resultate im Ziel. Und ich wusste, wenn ich keine Fehler mache, kann ich auf dem Stockerl stehen."