Italienische Skirennläuferin (19) zu Tode gestürzt

Die 19-jährige Skirennfahrerin Matilde Lorenzi ist nach einem Sturz am Montag am Schnalser Gletscher in Südtirol ihren schweren Verletzungen erlegen.

Verteidigungsminister Guido Crosetto informierte die Öffentlichkeit und kondolierte den Hinterbliebenen.

Lorenzi war Mitglied der Heeressportgruppe gewesen. Nach ihrem Sturz am Montag war die Italienerin im Bozner Krankenhaus behandelt worden, hieß es in Südtiroler Medienberichten.