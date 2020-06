Generationswechsel im Damen-Skisport

Die eine ist gerade einmal 25 und hat praktisch alles gewonnen, was es auf Skipisten zu gewinnen gibt.

Die andere ist noch keine 20 und bereits stolze Besitzerin von Olympia-Gold, WM-Gold und zwei kleinen Kristallkugeln.

Die dritte im Bunde hat mit 23 Jahren ebenfalls schon einen großen Erfahrungsschatz und eine beeindruckende Trophäensammlung.

Und von der vierten, auch erst 25 Jahre jung und nur deshalb noch ohne Medaille, weil der Verletzungsteufel gar so oft zugeschlagen hat, erzählen sich alle Experten und Trainer Wunderdinge.

Alle vier zusammen, Anna Fenninger, Mikaela Shiffrin, Lara Gut und Tina Weirather, verkörpern den Generationswechsel, der sich im Damen-Skisport vollzogen hat. Längst sind die Jungen aus dem Schatten der routinierten Golden Girls getreten, wie Lindsey Vonn, Tina Maze und Maria Höfl-Riesch gerne genannt werden, die in den letzten Jahren den Damen-Rennzirkus geprägt und teilweise nach Belieben dominiert haben. Und so ist es auch kein Zufall, dass vor dem Saisonauftakt mit dem Riesentorlauf in Sölden (9.30 bzw. 12.45 Uhr, live in ORF eins) die Jungstars aus Österreich, den USA, der Schweiz und aus Liechtenstein im Mittelpunkt stehen.