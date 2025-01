Speed-Wochenende in Garmisch: Österreicherinnen im Angriffsmodus

Voriges Wochenende in Cortina war Ricarda Haaser um sechs Hundertstelsekunden am Podest vorbeigefahren. Auch in Bayern zeigt sich die 31-Jährige in Form. Im zweiten Abfahrtstraining von Garmisch landete die Tirolerin hinter Sofia Goggia (ITA) vor Breezy Johnson (USA) auf Rang drei, ex aequo mit ÖSV-Kollegin Christina Ager.

Während ihr Bruder Raphael in Kitzbühel beim Super-G am Freitag mit Rang zwei ein gelungenes Comeback feierte, zeigt auch die Formkurve der Schwester nach oben.

In den Trainings für die Kandahar-Abfahrt am Samstag (10.15 Uhr/ORF 1) und den Super-G am Sonntag (11.00/ORF 1) präsentierte sich die Piste völlig unterschiedlich. „Es war am Donnerstag brutal langsam. Heute war der Speed da, wo er hingehört in der Abfahrt“, sagte Christina Ager. Auch Kollegin Nina Ortlieb gefiel die Strecke so besser: „Heute in der Früh ist jeder aufgewacht und hat sich gedacht: 'Puh, man kann auch positiv überrascht werden.“