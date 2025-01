Odermatt feiert Premiere in Kitzbühel, Haaser bei Comeback am Podest

Haaser hatte sich Mitte Dezember in Val d’Isere das Kreuzband überdehnt und musste pausieren. Jetzt meldete er sich eindrucksvoll zurück - rechtzeitig vor der Heim-WM. Nicht so gut lief es für Lukas Feurstein. Der Vorarlberger war mit Startnummer eins als Testpilot unterwegs und wurde von der Streif schon im oberen Teil abgeworfen. Ihm wurden die vielen harten Schläge zum Verhängnis. Feurstein fuhr zwar selbst hinunter, humpelte danach aber durch den Zielraum. "Ich habe Schmerzen, aber ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist." An gleicher Stelle stürzte später auch der Franzose Alexis Pinturault, den es allerdings schlimmer erwischt haben dürfte. Er musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung per Helikopter ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Samstag steht die Abfahrt in Kitzbühel auf dem Programm (11.30/live in ORF 1).