Schock in Saalbach: ÖSV-Jungstar verletzt sich schwer am Knie

Pia Hauzenberger war einer der österreichischen Lichtblicke bei der kürzlich zu Ende gegangenen Junioren-WM in Narvik. Die 20-jährige Oberösterreicherin gewann Bronze im Super-G und in der Team-Kombination (zusammen mit Leonie Raich).

Knieverletzung

Nur wenige Tage nach dem größten Erfolg ihrer Karriere folgte für Pia Hauzenberger der große Dämpfer:

Im Abfahrtstraining für das Europacup-Finale in Saalbach-Hinterglemm kam die 20-Jährige zu Sturz und zog sich im rechten Knie einen Kreuzbandriss zu.

Die 20-jährige Oberösterreicherin wird am Freitag in Graz operiert.