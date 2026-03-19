Wintersport

Schock in Saalbach: ÖSV-Jungstar verletzt sich schwer am Knie

Pia Hauzenberger erlitt beim Europacup-Finale in Saalbach einen Kreuzbandriss. Die 20-Jährige hatte gerade erst bei der Junioren-WM 2 Medaillen gewonnen.
Christoph Geiler
19.03.2026, 16:26

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In Saalbach-Hinterglemm zog sich Pia Hauzenberger eine schwere Verletzung zu

Pia Hauzenberger war einer der österreichischen Lichtblicke bei der kürzlich zu Ende gegangenen Junioren-WM in Narvik. Die 20-jährige Oberösterreicherin gewann Bronze im Super-G und in der Team-Kombination (zusammen mit Leonie Raich).

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Knieverletzung

Nur wenige Tage nach dem größten Erfolg ihrer Karriere folgte für Pia Hauzenberger der große Dämpfer: 

Im Abfahrtstraining für das Europacup-Finale in Saalbach-Hinterglemm kam die 20-Jährige zu Sturz und zog sich im rechten Knie einen Kreuzbandriss zu.

Die 20-jährige Oberösterreicherin wird am Freitag in Graz operiert.

Ski Alpin ÖSV
kurier.at, cg  | 

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