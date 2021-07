Erstes Herren-Training in Beaver Creek abgesagt

Das für heute geplant gewesene, erste Abfahrtstraining der Herren in Beaver Creek ist abgesagt worden. Grund ist ein Schneesturm in Calgary, weshalb es einige Teams am Montag (Ortszeit) nicht rechtzeitig von den Kanada-Rennen in die USA schafften. Umgekehrt blieben viele Damen in Colorado sitzen, weil ihre Flugzeuge nicht nach Calgary starten konnten.

Die ÖSV-Herren waren schon Sonntagabend von Lake Louise nach Calgary gefahren und Montagfrüh mit den ersten beiden Maschinen gerade noch hinausgekommen. Danach wurden aber die meisten Flüge wetterbedingt abgesagt.

Damit musste auch ein in Denver gestartetes Flugzeug mit den ÖSV-Damen an Bord wieder umdrehen, womit sich Andrea Fischbacher, Stefanie Köhle und Co. Stunden später wieder in Colorado wiederfanden. Dort hatten sie vergangene Woche ihre Generalprobe für die WM 2015 bestritten. Ihr Dienstag-Training in Lake Louise war aber schon vergangene Woche abgesagt worden, die Damen trainieren damit ebenfalls erstmals am Mittwoch.