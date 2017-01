Eigentlich könnte sich Marcel Hirscher ruhigen Gewissens auf seinen bequemen Punktepolster zurücklehnen und den heutigen City-Event in Stockholm (17 Uhr, live in ORFeins) von der Couch aus verfolgen. Niemand würde ihm deshalb einen Vorwurf machen, jeder könnte es verstehen, wenn sich der 27-Jährige lieber in Ruhe auf die WM in St. Moritz vorbereiten würde. Bei 432 Zählern Vorsprung im Weltcup wäre er nun ja wirklich nicht auf jedes Pünktchen angewiesen.

Aber so tickt dieser Marcel Hirscher nicht, erfolgsbesessen und zielstrebig, wie der Salzburger nun einmal ist. Auf dem Weg zum historischen sechsten Gesamtweltcupsieg nimmt Hirscher jedes Rennen mit, und mag es für Außenstehende vielleicht noch so unbedeutsam sein.

Titelverteidiger

Ohne Murren nimmt der Riesentorlauf-Sieger von Garmisch daher den Kurztrip nach Schweden auf sich. Immerhin gibt’s bei diesem Parallel-Slalom vergleichsweise billig wertvolle Weltcuppunkte zu gewinnen, außerdem sind die City-Events durchaus eine Domäne des österreichischen Seriensiegers. Zwei seiner insgesamt 43 Weltcupsiege hat Hirscher bei Stadtrennen gefeiert, darunter im Vorjahr auch in Stockholm.

Da sowohl bei Damen und Herren jeweils nur 16 Athleten am Start sind, ist jeder Teilnehmer schon von vornherein ein Gewinner und darf sich über zumindest 15 Zähler freuen. "Du bekommst sogar Punkte, wenn du nur hinfliegst", pflegt Hirscher vor City-Events gerne zu sagen.

Neben dem Weltcupführenden sind noch drei weitere österreichische Läufer in Stockholm im Einsatz: Bernadette Schild, Katharina Truppe und Michael Matt scheinen im aktuellen Slalom-Ranking in den Top zwölf auf und sind daher beim City-Event startberechtigt.

Abwesende

Einige Stars der Szene verzichten hingegen eine Woche vor dem ersten WM-Rennen in St.Moritz (Super-G der Damen) auf ein Antreten in Skandinavien. Felix Neureuther (Knieprobleme) lässt den City-Event genauso aus wie Kjetil Jansrud. Auch Lara Gut gönnt sich nach dem Sturz im Super-G von Cortina eine Pause.

Und Marcel Hirscher, mit 19 Weltcupstarts einer der Fleißigsten in diesem Winter? Der tritt erst nach seiner Rückkehr aus Stockholm leiser. Und auch das nur für zwei oder drei Tage. Der Salzburger reist bereits am Sonntag nach St.Moritz, denn einen Tag später steht bereits das erste Abfahrtstraining auf dem Programm.