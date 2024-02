Stephanie Venier gewinnt den Super-G in Crans-Montana

Stephanie Venier kann auch im Super-G siegen. Nach zwei Triumphen in der Abfahrt (2019 in Garmisch-Partenkirchen und 2024 in Cortina d'Ampezzo) gewann die 30-jährige Tirolerin am Sonntag den Super-G in Crans-Montana. 0,04 Sekunden dahinter landete Federica Brignone auf Rang zwei, ihre italienische Landsfrau Marta Bassino hatte 0,15 Sekunden Rückstand.