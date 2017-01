Eine gewisse Christine Scheyer hat der großen Lindsey Vonn bei derer Rückkehr die Show gestohlen. In ihrer erst vierten Weltcup-Abfahrt verwies die 22-Jährige aus Götzis am Sonntag in Zauchensee Tina Weirather (LIE) und Jacqueline Wiles (USA) auf die weiteren Podestplätze und sorgte damit auch für den ersten Saisonsieg der ÖSV-Damen in diesem Weltcup-Winter.

Scheyer trat 2013 ins ÖSV-Team ein und gab am 12. Dezember 2014 beim Riesentorlauf in Aare ihr Weltcup-Debüt. Die Athletin des WSV Koblach bestritt insgesamt erst zwölf Rennen auf der obersten Leistungsstufe. Ihr bestes Resultat war zuvor der neunte Platz im vergangenen Dezember in Val d'Isere (Abfahrt) gewesen.

Zweitbeste Österreicherin war Nicole Schmidhofer als Siebente. Lindsey Vonn kam in ihrem ersten Rennen seit 28. Februar 2016 als 13. nicht in die Top Ten. Die Slowenin Ilka Stuhec, die bisher alle drei Saison-Abfahrten gewonnen hatte, wurde hinter der Schweizerin Lara Gut Fünfte.

Endergebnis:

1. Christine Scheyer (AUT) 1:21,15 Min. 2. Tina Weirather (LIE) 1:21,54 +0,39 3. Jacqueline Wiles (USA) 1:21,69 +0,54 4. Lara Gut (SUI) 1:21,70 +0,55 5. Ilka Stuhec (SLO) 1:21,73 +0,58 6. Johanna Schnarf (ITA) 1:22,30 +1,15 7. Nicole Schmidhofer (AUT) 1:22,34 +1,19 8. Priska Nufer (SUI) 1:22,38 +1,23 9. Nicol Delago (ITA) 1:22,40 +1,25 10. Jasmine Flury (SUI) 1:22,47 +1,32 11. Elena Fanchini (ITA) 1:22,50 +1,35 12. Laurenne Ross (USA) 1:22,58 +1,43 13. Lindsey Vonn (USA) 1:22,69 +1,54 14. Joana Hählen (SUI) 1:22,75 +1,60 15. Corinne Suter (SUI) 1:22,81 +1,66 16. Breezy Johnson (USA) 1:22,95 +1,80 17. Francesca Marsaglia (ITA) 1:23,09 +1,94 18. Sofia Goggia (ITA) 1:23,12 +1,97 . Mirjam Puchner (AUT) 1:23,12 +1,97 20. Elisabeth Görgl (AUT) 1:23,16 +2,01 21. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:23,18 +2,03 22. Fabienne Suter (SUI) 1:23,20 +2,05 23. Elena Curtoni (ITA) 1:23,23 +2,08 . Stephanie Venier (AUT) 1:23,23 +2,08 . Tiffany Gauthier (FRA) 1:23,23 +2,08 26. Kajsa Kling (SWE) 1:23,26 +2,11 27. Tamara Tippler (AUT) 1:23,37 +2,22 28. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:23,42 +2,27 29. Stacey Cook (USA) 1:23,51 +2,36 . Valerie Grenier (CAN) 1:23,51 +2,36 Weiter: 31. Rosina Schneeberger (AUT) 1:23,59 +2,44 33. Sabrina Maier (AUT) 1:23,73 +2,58



Gesamtwertung