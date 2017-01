Wer hätte das gedacht? Kaum hatte der Präsident zu murren begonnen und der Damen-Chefcoach die Öffentlichkeit auf eine lange Durststrecke vorbereitet, fuhr Christine Scheyer den ersten alpinen Sieg im Jahr 2017 für Österreich ein. Wer?

Nicht einmal Konkurrentinnen war Scheyer ein Begriff gewesen. Ihr Erfolg ist eine Sensation. Zumal die 22-jährige Vorarlbergerin in Zauchensee weder vom Wetterglück noch vom Pech der Favoritinnen profitierte. Eine Stunde später carvte Scheyers Landsmann Christian Hirschbühl in Wengen auf Platz vier. Womit das Slalom-Team, das bei der WM 2015 noch als größte ÖSV-Baustelle galt, für die WM 2017 mehr Kandidaten (sechs) als Startplätze (vier) hat.

In den nächsten Tagen werden Ski-Damen und Torlauf-Herren wieder in den medialen Hintergrund rücken. Wegen der Abfahrtsshow in Kitzbühel,wo Stürze (und die daraufhin folgende Sinnfrage) zur Tradition gehören wie der nächtliche Party-Slalom.

Heuer wird die Hahnenkamm-Woche erstmals mit einer Europacup-Abfahrt (Montag, 10.20 ORFeins) begonnen. Damit Nachwuchspiloten, für die sich immer weniger freiwillige Veranstalter von Speedrennen finden, Routine sammeln können.

Die Tiroler Stadt am geschwollenen Kamm, in der ein Friseur einmal ins ORF-Mikrofon sagte, dass er nur noch Adelige und reiche Promis als Kunden akzeptiere, ist auffallend jugendfreundlich geworden. Wer hätte das gedacht?