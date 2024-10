Zu schwer verletzt: Ski-Star Kilde wird 2024/25 nicht antreten

Im Jänner 2024 war Aleksander Aamodt Kilde kurz vor dem Ziel der Abfahrt in Wengen schwer gestürzt. Er schnitt sich unter anderem die Wade auf und verletzte sich an der Schulter schwer. Der beste Abfahrer der vergangenen Jahre war danach wochenlang auf den Rollstuhl angewiesen.

Bis zuletzt hatte der 32-jährige Norweger auf ein Comeback gehofft. Doch am Mittwochnachmittag gab der Verlobte von Mikaela Shiffrin auf Instagram bekannt, dass er die komplette Saison 2024/25 auslassen wird.

"Ich habe seit diesem Sturz viele Höhen und Tiefen mitgemacht, körperlich aber vor allem auch mental. Im Sommer ist es mir gut gegangen mit den Beinen und mit der Schulter. Aber ab August wurde ich immer wieder müde." Grund dafür war eine hartnäckige Entzündung in der Schulter. Kilde wurde mehrmals an dieser Schulter operiert. "Ich habe alles versucht, jetzt merke ich erst, dass es in die richtige Richtung geht."

Nach zehn Wochen Antibiotika brauche er nun eine weitere Operation, um die Schulter zu fixieren. "Leider wurde auch der Knochen angegriffen. Man muss das alles wieder aufbauen."