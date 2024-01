Norwegische Doppelführung im Adelboden-Slalom, ÖSV-Ass Feller Fünfter

Zwei Norweger haben sich im ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms der Männer in Adelboden an die Spitze des Klassements gesetzt. Alexander Steen Olsen war am Sonntag noch fünf Hundertstelsekunden schneller als Landsmann Atle Lie McGrath, der im Vorjahr schon Zweiter am Chuenisbärgli gewesen war. Als bester ÖSV-Vertreter liegt Manuel Feller mit moderaten 0,45 Sekunden Rückstand an der fünften Stelle. Bei Michael Matt (10.) kamen durch einen Schnitzer 0,80 Sekunden zusammen.

