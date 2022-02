Skeleton-Star Janine Flock greift für Olympia in die Trickkiste

Nachdem Janine Flock bei den Winterspielen 2018 in Südkorea im letzten Lauf von Rang eins auf Platz vier durchgereicht worden war, schwor sie sich eines: So etwas sollte ihr in ihrer Karriere nicht noch einmal widerfahren. Schon wenige Wochen nach der großen Enttäuschung schmiedete die Skeletonpilotin gemeinsam mit Trainer und Freund Matthias Guggenberger die Pläne für Peking. „Wir haben alles Richtung Olympia ausgelegt“, erzählt Flock.