Skeleton: Flock verpasste Weltcup-Heimsieg hauchdünn

Nur zwei Hundertstelsekunden haben Janine Flock am Freitag beim Skeleton-Heim-Weltcup zur Wiederholung ihres Vorjahreserfolgs gefehlt. Die 30-jährige Tirolerin landete in Igls nach Halbzeitführung an der zweiten Stelle, die Deutsche Jacqueline Lölling holte mit Bahnrekord im Finale den Sieg. Die Olympia-Zweite führt auch in der Gesamtwertung vor Flock.

Flock war aber nach ihrem fünften Podestplatz im fünften Rennen - sie wurde zum dritten Mal Zweite - zufrieden. "Ich bin happy über das Podium. Das gibt Selbstvertrauen, dass man konstant dabei ist", erklärte Flock im ORF-TV. Sie könne mit ihrer Performance zufrieden sein, meinte die zweifache Europameisterin. Die Gewinnerin von bisher sechs Weltcuprennen hatte im Vorjahr in Igls ihren einzigen Saisonsieg gefeiert. Lölling steigerte den Bahnrekord auf 53,62 Sekunden und raste damit vom vierten Platz zu ihrem elften Sieg. Tages-Dritte wurde mit 0,26 Sekunden Rückstand Megan Henry ( USA).