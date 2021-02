Shiffrin-Manager Albrecht: "Die Situation ist eine Katastrophe"

Woran denken Sie?

Eigentlich ist’s ein Wahnsinn, wie dieser ganze Tross quer durch die Welt fliegt. Allein die Sommertrainings in Südamerika und Neuseeland, das muss man schon hinterfragen, ob das in dieser Form notwendig ist.

Reden wir über Typen im Skisport: Ihr Schützling Mikaela Shiffrin ist in den USA ein Star mit Top-Bekanntheitswerten. Sehen Sie jemanden, der wie sie das Zeug hat, international für Schlagzeilen zu sorgen?

International gesehen ist das wirklich schwierig. Denn dafür ist der Skisport einfach zu begrenzt. In Wahrheit musst du schon aus Amerika oder Deutschland kommen, das sind die zwei wichtigsten Märkte. Und dazu musst du auch noch richtig gut sein und mehrere Jahre hintereinander Erfolge feiern. So wie das eben Mikaela geschafft hat. Nur so kommst du aus der Skiblase heraus. Wenn heute zum Beispiel CNN einmal über den Skisport berichtet, dann nur wegen ihr.

Sind die österreichischen Skistars also nur weltberühmt im eigenen Land?

Als Österreicher ist es halt grundsätzlich schwierig. Ja, bei uns ist der Skisport alles, aber der Markt ist eben überschaubar. Und dann kommt natürlich heute dazu, dass die Konkurrenz einfach viel größer ist als früher, wo jeder Skirennen geschaut hat. Da hat sich sehr viel verändert.

Apropos Veränderung. Peter Schröcksnadel tritt im Sommer als ÖSV-Präsident ab. Was sagen Sie dazu?

Grundsätzlich sind Neuanfänge ja immer auch Chancen. In der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist es aber alles andere als leicht, dieses Amt zu übernehmen. Ich möchte nicht unbedingt der Nachfolger sein, weil es eine große Herausforderung sein wird, jetzt Gelder aufzutreiben und diesen Verband in der bisherigen Form am Laufen zu halten. Ich glaube, dass auch der ÖSV in Zukunft kleinere Brötchen wird backen müssen.