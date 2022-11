Sensation im Skispringen: Ein Türke schlägt den Olympiasieger

Die österreichischen Fahnen hielt in Finnland einmal mehr Stefan Kraft hoch. Der Salzburger, der schon in Wisla mit den Rängen 3 und 5 seine Hochform unter Beweis gestellt hatte, belegte mit Sprüngen auf 141,5 und 144 Meter mit 1,3 Punkten Rückstand hinter Lanisek den zweiten Platz. Für den dreifachen Weltmeister war es der erste Podestplatz in Ruka.