Semmering trotz Wetterkapriolen bereit für die Ski-Damen

Trotz der jüngsten Wetterkapriolen mit strömendem Regen in den östlichen Alpen-Ausläufern soll der Damen-Ski-Weltcup auf dem Semmering programmgemäß über die Bühne gehen. US-Star Mikaela Shiffrin ist auf dem " Zauberberg" sowohl in Riesentorlauf (Freitag) als auch Slalom (Samstag) erste Sieganwärterin und könnte das nächste "Double" einfahren. Die ÖSV-Damen hoffen auf gute Form und Heimvorteil.

Rund um die seit 1995 zum 12. Mal stattfindenden Weltcup-Rennen vor den Toren der Bundeshauptstadt Wien wird die Semmering-Schnellstraße S6 wieder zu einem riesigen Gratis-Parkplatz. Wegen der ÖSV-Damen sowie dem Auftritt der 23-jährigen Ski-Gigantin Shiffrin, die kürzlich ihren 50. Weltcupsieg gelandet und vor zwei Jahren auf dem Pass an der niederösterreichisch-steirischen Landesgrenze als Erste überhaupt an einem Ort drei Rennen an drei aufeinanderfolgenden Tagen gewonnen hat, rechnet man mit bis zu 20.000 Zuschauern.