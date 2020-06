Selbst Schlierenzauer hat Bammel

Doch Respekt und Angst können nie jenem Gefühl die Waage halten, das den Adlern dann in der Luft zufliegt. Es ist ein Gefühl der Freiheit und Leichtigkeit – mit hohem Suchtpotenzial. "Wenn du unten landest, willst du sofort wieder hinauf", erzählt Schlierenzauer. Der Tiroler ist neben seinem Teamkollegen Martin Koch, dem Sieger der Generalprobe in Oberstdorf, die größte österreichische Hoffnung auf eine Medaille bei der Skiflug-WM in Vikersund, die am Freitag mit den ersten Wertungsdurchgängen startet (16.25 Uhr, live in ORF eins, Eurosport, Das Erste). Auch wenn die jüngsten Resultate den Tiroler nicht zum Top-Favoriten stempeln.



Gregor Schlierenzauer sind in den letzten Wochen Souveränität und Sicherheit ein wenig abhandengekommen. Platz 18 in Willingen, Platz 7 in Oberstdorf, dazu ein vermurkster Auftritt im Teamfliegen, der die Österreicher den Sieg gekostet hat – für einen erfolgsverwöhnten Überflieger wie ihn ist das schon ein mittleres Formtief. Denn Schlierenzauer landet im Schnitt in jedem zweiten Weltcupspringen auf dem Podest. Sein Flugschreiber wirft bei 129 Starts 65 Stockerlplätze aus.