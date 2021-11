Feurige Angelegenheit: Ski-Star Lizeroux und der heißeste Slalom der Welt

Das spektakuläre Video von Julien Lizeroux erinnert an einen sehenswerten Auftritt von Marcel Hirscher, der zu seiner aktiven Zeit ebenfalls schon einmal einen etwas anderen Slalom gefahren ist. Bei seiner Aktion namens "Skiing in colors" war an jeder Torstange ein Farbbeutel angebracht, am Ende hatte Hirscher einen farbenfrohen Lauf in den Schnee gezaubert.