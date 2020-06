Seefeld erhält Nordische Ski-WM

Seefeld setzte sich bei der Vergabe um die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften 2019 durch. Der Tiroler Bewerbungsort bekam am Donnerstagabend beim 49. Kongress des Internationalen Ski-Verbandes FIS in Barcelona den Zuschlag. Mitbewerber waren Almaty ( Kasachstan), Oberstdorf ( Deutschland) und Planica ( Slowenien). Der Tiroler Tourismus-Ort Seefeld war bereits WM-Gastgeber 1985 sowie Austragungsort von Olympia-Bewerben bei den Innsbruck-Spielen 1964 und 1976.

Für Österreich ist es das nächste Wintersport-Großereignis innerhalb weniger Jahre nach der Alpin-WM im vergangenen Jahr in Schladming, der Snowboard- und Ski-Freestyle-WM 2015 am Kreischberg und der Skiflug-WM 2016 am Kulm.

Die alpine Weltmeisterschaft im Jahr wird im schwedischen Aare über die Pisten gehen, die Skiflug-WM 2018 in Oberstdorf.