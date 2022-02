Schweizer Überraschung beim Slalom in Garmisch-Partenkirchen

Chinesischer Betonschnee war gestern, bayerische Frühlingspiste ist die Gegenwart für die besten Slalom-Fahrer der Welt: Nach zwölf Jahren Pause wird wieder am Gudiberg zu Garmisch-Partenkirchen um Weltcuppunkte gecarvt an diesem Wochenende, und auf gesalzener Strecke neben der Olympiaschanze ist nach dem ersten Teil des ersten Bewerbes der Schweizer Tanguy Nef überraschend in der Poleposition.

53,46 Sekunden brauchte der 25-Jährige mit Startnummer 25 für die technisch anspruchsvolle Prüfung auf weicher Piste, mit sieben Hundertstelsekunden Rückstand folgt der Norweger Henrik Kristoffersen vor den Eidgenossen Loïc Meillard (+0,08) und Daniel Yule (+0,47).

Manuel Feller liegt bei Halbzeit mit 49 Hundertsteln Rückstand an fünfter Stelle. „Es war nicht so einfach, der Kurs hat so viel Radius drauf, aber der Schnee gibt wenig zurück. Du denkst dir die ganze Zeit, du musst die Skier mehr gehen lassen, aber weil der Kurs so zumacht, ist das fast nicht möglich“, sagte der Tiroler.