Erste Crans-Montana-Abfahrt an Ester Ledecka, Cornelia Hütter 3.

Brillante Duathletin

Der Sieg ging freilich an die tschechische Duathletin Ester Ledecka, die Teilzeit-Snowboarderin feierte den zweiten Abfahrtserfolg ihrer Karriere (übrigens nach dem 6. Dezember 2019) und vollendete, was sie zuletzt bei Olympia mit den Plätzen 5 (Super-G) und 4 (Kombination) angedeutet hatte. 21 Hundertstel verlor die Norwegerin Ragnhild Mowinckel, die als Zweite ihre Karrierebestleistung in einer Weltcup-Abfahrt erzielte.

Mirjam Puchner, die in den Trainings auf der Piste Mont Lachaux noch gehadert hatte („Es war eine Katastrophe, wie ich am Freitag gefahren bin“), wurde 0,98 Sekunden hinter Ledecka Fünfte. Und mit Tamara Tippler (9./+1,20) und Ramona Siebenhofer (11./+1,24) konnten sich noch zwei weitere Österreicherinnen über gute Ergebnisse freuen, wobei Siebenhofer sich durch ihren spontanen Start bei der vorolympischen Abfahrt in Garmisch aus der Bahn geworfen zu haben scheint.