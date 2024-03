Schweizer Festspiele beim Super-G-Abschluss in Saalbach-Hinterglemm

1. Stefan Rogentin (SUI) 1:13,36

2. Loic Meillard (SUI) 1:13,39 +0,03

3. Arnaud Boisset (SUI) 1:13,51 +0,15

4. Cyprien Sarrazin (FRA) 1:13,95 +0,59

5. Marco Odermatt (SUI) 1:14,00 +0,64

6. Dominik Paris (ITA) 1:14,12 +0,76

Vincent Kriechmayr (AUT) 1:14,12 +0,76

8. Gino Caviezel (SUI) 1:14,13 +0,77

9. Jeffrey Read (CAN) 1:14,16 +0,80

10. Guglielmo Bosca (ITA) 1:14,18 +0,82

11. Jared Goldberg (USA) 1:14,26 +0,90

12. Nils Allegre (FRA) 1:14,45 +1,09

13. Raphael Haaser (AUT) 1:14,53 +1,17

14. James Crawford (CAN) 1:14,64 +1,28

15. Mattia Casse (ITA) 1:14,76 +1,40

16. Franjo Von Allmen (SUI) 1:14,86 +1,50

17. Stefan Babinsky (AUT) 1:14,88 +1,52

18. Justin Murisier (SUI) 1:15,17 +1,81

19. Cameron Alexander (CAN) 1:15,20 +1,84

20. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:15,77 +2,41

21. Daniel Danklmaier (AUT) 1:16,04 +2,68

22. Max Perathoner (ITA) 1:16,32 +2,96