Schweizer Doppelsieg in Garmisch, ÖSV-Ass Hütter starke Dritte

Vom "richtigen Rennfahren"

Cornelia Hütter zeigte als Dritte die beste Leistung seit dem 1. Dezember 2018, als sie in Lake Louise Zweite war. Die 29-jährige Steirerin, die so lange mit Verletzungen und den Folgen raufte, fand wieder jene Mischung aus Kampf, Mut und Risiko, die sie vor ihrer Pechsträhne ausgezeichnet hatte. „Ich hatte es mir ein bissl kontrollierter vorgenommen, es waren dann doch zu viele Fehler. Aber es war wieder einmal richtiges Rennfahren, ein paar Passagen waren richtig gut, in ein paar anderen war ich wieder zu schlampert. Aber der Speed passt.“

Ramona Siebenhofer hingegen verbockte den Startabschnitt und lag nach 26,77 Sekunden bereits 0,55 Sekunden zurück, am Ende gab es Kopfschütteln über 1,68 Sekunden Rückstand, Platz 17 und 14 Weltcuppunkte. „Ich bin oben schon in den Sulz rausgekommen, weil ich zu direkt war, es war vermurkst von oben bis unten, eine richtig schlechte Leistung.“