Schwache Capitals erinnern an beste Saison

Die Situation der Vienna Capitals erinnert stark an den Herbst 2004. Damals starteten die Wiener ebenfalls als Mitfavorit auf den Titel. Auch damals hatten sie knapp ein Dutzend neue Spieler. Und auch damals starteten sie sehr holprig in die Saison.



Nach der sechsten Runde lag das Team von Jim Boni mit sechs Punkten auf dem sechsten Platz. Nur die Salzburger waren in ihrer ersten Saison noch schlechter.



Doch die Wiener Klubführung behielt die Ruhe. Zwar wurde für den anfänglich schwächelnden Tormann Frederic Chabot bereits Ersatz gesucht, doch letztlich blieb der Kader gleich – bis zum letzten Spiel der Saison. Und dieses war das siebente Finale der legendären Play-off-Serie gegen den KAC. Die zu Saisonbeginn so unsicheren Capitals gewannen mit einem 6:2-Erfolg erstmals und bisher letztmalig die österreichische Meisterschaft.