Schröcksnadel: "Da sieht man, wie schwer es Marcel hatte"

Lange hat man ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel belächelt wegen seiner Manie, im Alpinski-Weltcup unbedingt den Nationencup für Österreich gewinnen zu wollen. 40 Mal ist das schon gelungen, zuletzt war man 30 Mal in Folge beste Skination der Welt. Ob die beeindruckende Pokalwand in der Innsbrucker ÖSV-Zentrale Zuwachs erhält, ist erstmals seit Ewigkeiten fraglich. Aber der "Chef" beruhigt.

"Es ist spannend, was es noch nie war, seit ich Präsident bin", sagte der seit 1990 amtierende Schröcksnadel angesichts des aktuellen Rückstandes auf den Erzrivalen Schweiz, der seine Mini-Führung am zweiten Jänner-Wochenende bei den vier Rennen in Adelboden und Zauchensee von 13 auf 88 Zähler ausbaute. Es ist also ohnehin keine Welt, wohl aber auch eine Folge des Rücktritts von Marcel Hirscher, der diesen Winter als jahrelang größter ÖSV-Punktesammler fehlt.