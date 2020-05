Schock für die Vienna Capitals

Die Vienna Capitals müssen in der entscheidenden Meisterschaftsphase auf Kapitän Benoit Gratton verzichten. Der Kanadier fällt wegen einer Knieverletzung für mindestens sechs Wochen aus und würde erst mitten in einer möglichen Finalserie wieder fit werden.

Gratton hatte sich bei einem völlig unnötigen und unfairen Check des Grazer Raubeins Guillaume Lefebvre verletzt. Beim 3:2-Erfolg der Caps am Dienstag hatte Lefebrve von der blauen Linie weg Anlauf genommen und Gratton, der seinen Gegenspieler nicht sehen konnte, brutal in die Bande gecheckt. Vom Department of Player Safety bekam der Grazer nur eine Sperre von zwei Spielen. Bei einem Strafrahmen von 0 bis 32 Spiele ist das einem Freispruch gleichzusetzen. Just in einer Zeit, in der fast jede Woche ein Spieler nach einem Check die Saison beenden muss.